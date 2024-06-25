Hakkari’de kayyum tatilden gelemedi

Haber Merkezi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Hakkari Belediyesi’ne İçişleri Bakanlığı kararıyla kayyum atanmasının ardından Belediye Meclis’i tarafından seçilen Eşbaşkan vekili Viyan Tekçe ve beraberinde 12 belediye meclis üyesi belediyede muhatap bulamadı.

Temmuz ayı meclis toplantılarının gündemini oluşturmak üzere belediye binasına giden heyete yetkili amirlikler izinde olduğu yanıtı verildi.

Belediye Meclis üyesi Şaban Alkan, 9 günlük bayram tatilinin ardından görevlerini yapmak üzere belediye hizmet binasına geldiklerini söyleyerek, “Belediye hizmet binasını gasp eden kayyum dışında bir muhatap bulamadık. Tüm seçilmişler olarak belediye binasına girdiğimizde bir ciddiyetsizlik ve hizmetsizlikle karşı karşıya kaldık. Görüşmek istediğimiz tüm kurumların bomboş olduğunu sadece kayyum tekelinde olduğunu gördük. Kayyumun ne olduğunu hepimiz kurumların boş olmasıyla daha iyi anladık” dedi.

‘HER AYIN 1’İNDE BELEDİYEDE OLACAĞIZ’

Her ayın ilk haftası halkın hizmetine dair gündem maddeleri belirleyerek bunların yerine getirilmesi için toplantılarını düzenleyeceklerini belirten Alkan, “Halktan aldığımız irade gücüyle hizmet sürdüreceğiz. Halk belediyeciliği anlayışıyla halkın tüm eksiklerini gidereceğiz. Her ayın başında halkın iradesini temsil ederek belediye de olacağız.” ifadelerini kullandı. Meclis üyeleri açıklama ardından tutuma ilişkin tutanak tuttu.