Hakkari’de köy evinde korkutan yangın

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde bir evde çıkan yangın korkuttu. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde büyük çapta hasar meydana geldi.



Edinilen bilgilere göre, Yüksekova ilçesinin İran sınırında yer alan Esendere beldesine bağlı Güvenli Mahallesi’nde Yusuf Altekin’e ait evde yangın çıktı. Bacada çıkan yangın, kısa sürede tüm evi sardı. Yangını gören mahalle sakinleri hemen yardıma koşarken, itfaiye ekiplerine de haber verdiler. Bölgeye sevk edilen ekipler yangını söndürürken, evde büyük çaplı hasar meydana geldi.

Altekin ailesi, kendilerine yardım eden itfaiye erleri ve köy sakinlerine teşekkür etti.