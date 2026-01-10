Hakkari’de KYK binası önünde kar kütlesi düştü: 2 öğrenci yaralı
Hakkari’de KYK Müdürlüğü binası önünden geçen iki üniversite öğrencisi, çatıdan düşen kar kütlesinin altında kaldı. Çevredeki öğrencilerin yardımıyla kurtarılan gençler hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: DHA
Hakkari'de yolda yürüyen 2 üniversite öğrencisi, üzerlerine çatıdan kar kütlesi düşmesi sonucu yaralandı.
Olay, Merzan Mahallesi’nde meydana geldi.
Hakkari Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Müdürlüğü binası önünden geçen 2 üniversite öğrencisinin üzerine çatıda biriken kar kütlesi düştü.
Kar kütlesinin altında kalan öğrenciler, çevredeki diğer öğrencilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 2 öğrenci, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.