Hakkari’de minibüs duvara çarptı: 4 yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün duvara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza öğle saatlerinde Yüksekova-Şemdinli karayolunda Beşbulak köyü yakınlarında meydana geldi. 30 YJ 141 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada yaralanan 4 kişi, bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.