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Hakkari’de minibüs duvara çarptı: 4 yaralı

Ajans Haberleri
  • 30.07.2025 15:53
  • Giriş: 30.07.2025 15:53
  • Güncelleme: 30.07.2025 15:53
Kaynak: İHA
Hakkari’de minibüs duvara çarptı: 4 yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün duvara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza öğle saatlerinde Yüksekova-Şemdinli karayolunda Beşbulak köyü yakınlarında meydana geldi. 30 YJ 141 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada yaralanan 4 kişi, bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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