Hakkari’de otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Yüksekova-Van yolu Akçalı köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 30 AAJ 324 plakalı kamyonetle 34 BOH 876 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yol kenarına savrulurken, kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.