Hakkari’de TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Hakkari-Van kara yolunda meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel
  • 30.08.2025 14:56
  • Giriş: 30.08.2025 14:56
  • Güncelleme: 30.08.2025 14:59
Kaynak: ANKA
Fotoğraf: ANKA

Hakkari-Van karayolunda TIR ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hakkari-Van karayolunun Yüksekova ilçesine bağlı Sarıtaş köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen TIR ile hafif ticari araç çarpıştı. Olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık görevlileri olay yerinde yaptıkları incelemede kaza 4 kişinin öldüğünü, 2 kişinin ise yaralandığını belirledi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Kazada, yaşamını yitiren 4 kişinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

