Hakkari’de trafik kazası: 3 ağır yaralı

Hakkari’de otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Otluca köyü yakınlarında meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kaza sonrası araçta sıkışan kişiler olduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazazedeler ekipler tarafından sıkıştıkları araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.