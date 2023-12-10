Hakkari’de yağmur yağışı yerini soğuk havaya bıraktı

Hakkari’de belirli aralıklarla devam eden yağmur, sabahın erken saatlerinden itibaren yerin soğuk havaya bıraktı.

Hakkari genelinde etkili olan karla karışık yağmur yerin soğuk havaya bıraktı.

Hafta sonu nedeniyle birçok yurttaş evlerinde kalmayı tercih ederken, caddeler yer yer boş kaldı.

Meteoroloji Müdürlüğünün açıklamasına göre, iki gün havanın soğuk ve bulutlu geçeceği kentte, salı günü ise yağmur ve kar beklendiği bildirildi.