Hakkari’de yağmur yüksek kesimlerde kar etkili oluyor

Hakkari’de belirli aralıklarla devam eden yağmurdan dolayı belediye ekipleri su taşkınlarına karşı tüm önlemleri aldı.

Hakkari’de sabah saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Kent merkezine belirli aralıklarla devan eden yağmur, yüksek kesimlerde ise yerini kar yağışına bıraktı. Bazı vatandaşlar evlerinde kalmayı tercih ederken caddeler boş kaldı.

Yer yer caddelerin göle dönmesi nedeniyle belediye ekipleri tıkanan ızgaralara anında müdahale etti.

Van-Hakkari-Çukurca-Şırnak istikametinde gelen bazı sürücüler ise karayoluna yer yer kaya parçaların düştüğünü belirterek, bu yolu kullananların dikkatli olmasını uyarısında bulundular.

Meteroloji yetkilileri genellikle yağmur ve sağanak, kuzey kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklendiğini, yağışların Salı gününe kadar devam edeceğini açıkladı.