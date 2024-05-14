Hakkari’de yakıt tankeri yan yattı

Hakkari’de yolun kaygan olmasından dolayı kontrolden çıkan yakıt tankeri yan yattı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Hakkari-Van kara yolu üzerinde bulunan Erziki mevkiinde saat 07.45 sıralarında meydana geldi.

Hakkari istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 AAE 791 plakalı yakıt tankeri, yağışlara bağlı olarak yolun kaygan olmasından dolayı yan yatı.

Kazada yaralananın olmadığı belirtilirken, jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri aldı.