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Hakkari’de yolcu otobüsüyle tanker çarpıştı: 8 yaralı

Hakkari’de etkili olan sağanak yağış ve fırtına, trafik kazalarına neden oldu. Kaplıca mevkiinde yolcu otobüsüyle yakıt tankerinin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Güncel
  • 10.04.2025 10:11
  • Giriş: 10.04.2025 10:11
  • Güncelleme: 10.04.2025 10:14
Kaynak: İHA
Hakkari’de yolcu otobüsüyle tanker çarpıştı: 8 yaralı
Fotoğraf: İHA

Hakkari’de otobüsle yakıt tankerinin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Hakkari’de etkili olan sağanak yağış ve fırtına beraberinde trafik kazalarını da getirdi.

Sabah saatlerinde Hakkari-Van kara yolu üzerindeki Kaplıca mevkiinde Star Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle yaralanan 8 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, araçlarda ise büyük hasar meydana geldi.

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