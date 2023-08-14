Hakkari’deki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Hakkari Orman İşletme İl Müdürlüğü ekipleri ile Çektik köyü sakinleri 3 gündür devam eden orman yangınına kısmen müdahale etti.

Ajans Haberleri 14.08.2023 09:29 Giriş: 14.08.2023 09:29

Güncelleme: 14.08.2023 09:29 Kaynak: İHA

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