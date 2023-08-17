Hakkari’deki sınır kapılarında ’yoğunluk’ tepkisi

Hakkari’deki sınır kapılarında yaşanan yoğunluk tepkilere neden oldu.

Türkiye’nin en doğusunda bulunan Hakkari ve ilçelerinde yer alan üç sınır kapısından geçen binlerce vatandaş üç ülkeye seyahat ederken, son günlerde Irak tarafına açılan Üzümlü ve Derecik Umurlu sınır kapılarında yaşanan sıkıntı tepkilere neden oldu. Vatandaşlar, Derecik Sınır Kapısı’nda işlemlerin yavaş yürütülmesinden dolayı yoğunluk yaşandığını ve havanın çok sıcak olması sebebiyle mağduriyet yaşadıklarını belirtirken, soruna çözüm bulunmasını istedi.

Vatandaşlar, Üzümlü Gümrük Kapısı altyapısının iyileştirilmesini, pasaport gişelerinin sayısının arttırılmasını, Üzümlü ve Derecik gümrük sahalarının genişletilmesini, Derecik Gümrük Kapısı’nda araç geçişinin başlatılmasını istedi.