Hakkarigücü Spor - Fenerbahçe arsaVev: 0-2

İSTANBUL, (DHA)- FENERBAHÇE arsaVev, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 4’üncü hafta erteleme maçında deplasmanda Hakkarigücü Spor’u 2-0 yendi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 4’üncü hafta erteleme maçında Fenerbahçe arsaVev, Merzan Şehir Stadyumu’nda Hakkarigücü Spor’un konuğu oldu. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçı sarı-lacivertliler 2-0 kazandı. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 68’inci dakikada Zeynep Kerimoğlu ile 75’inci dakikada Ece Türkoğlu kaydetti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe arsaVev, 8’de 8 yaparak 24 puanla yoluna kayıpsız devam etti. Hakkarigücü Spor ise 2’nci yenilgisini aldı ve 16 puanda kaldı.

FOTOĞRAFLI