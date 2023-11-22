Hakkari’nin içme suyu ihtiyacını sağlayan şebeke patladı

Hakkari şehir merkezinin içme suyu ihtiyacını sağlayan şebeke hattı patladı. Kentin birçok mahallesine su verilemiyor.

Hakkari’ye 7 kilometre mesafede bulunan Otluca köyü yolunda meydana gelen toprak kayması nedeniyle kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan içme suyu şebekesi patladı.

Sabah saatlerinde Dağgöl Mahallesi ile birçok mahalleye verilmesi gereken su akışının kesildiğini belirten belediye arıza ekibi, çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Ekipler, akşam saatlerine kadar arızayı gidermeleri halinde su akışının yeniden sağlanacağını ifade ettiler.