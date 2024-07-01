Hakkari’ye kayyum yürüyüşü başladı

Haber Merkezi

Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına karşı Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) öncülüğünde düzenlenen "İradeye Saygı Yürüyüşü" başladı.

İstanbul'da aralarında DEM Parti milletvekilleri Çiçek Otlu, Cengiz Çiçek ve Ali Bozan’ın bulunduğu çok sayıda kişi, sabahın erken saatlerinde DEM Parti Kadıköy İlçe Örgütü önünde bir araya geldi. Üzerinde “kayyum defol” yazılı tişörtleri giyen yürüyüşçüler, yola çıkmadan önce açıklamada bulundu.

Burada konuşan DEM Parti Milletvekili Çiçek Otlu, “Kürtler ve Türkiye’deki halklar, emekçi, sol hareketler olarak hiçbir şekilde AKP faşist rejiminin baskılarına ve kayyum atamalarına boyun eğmeyeceğimizi Van’daki büyük halk direnişiyle gösterdik. Kayyum atamasından sonra ‘Hakkari için İstanbul ayakta’ sloganıyla başlattığımız Adalet Nöbeti her gün büyüyerek sürmekte. İstanbul’dan Diyarbakır’a, Diyarbakır’dan İzmir’e, İzmir’den Samsun’a ve Şırnak’a kadar bütün halklar birleşerek, AKP rejiminin kayyum gasbına karşı mücadeleyi büyütüyoruz” dedi.

YÜRÜYÜŞ AKP’NİN REJİMİNE CEVAPTIR

Otlu, İstanbul’dan Hakkari'ye gerçekleştirecekleri yürüyüşe ilişkin ise şunları belirtti: “Bu adalet yürüyüşü, Kürt halkının iradesinin gasbedilmesine ‘Hayır’ demektir. Bu yürüyüş, emeğimize ve özgürlüğümüze sahip çıkma yürüyüşüdür. Bu yürüyüş, ormanları yakarak halkımızı katleden AKP rejimine cevaptır. İstanbul’dan Hakkari’ye yaşam hakkımızı, belediyelerdeki irade hakkımızı savunmak için yürüyoruz. Belediye eş başkanlarımızı biz seçeceğiz. Adalet yürüyüşümüz devam edecek ve kayyumlar gidecek biz kalacağız. Yaşasın birleşik mücadelemiz.’’

GERİ ADIM ATMAK ZORUNDALAR

Açıklamanın ardından İstanbul’dan 10 kişilik İstanbul yürüyüş kolu, partililer tarafından Hakkari'ye uğurlandı. Grubun uğrayacağı her kentte yeni katılımlarla yürüyüş devam edecek. Ege Bölgesi’ndeki yürüyüşçüler ise, İzmir'de buluştu. İstanbul'dan yola çıkan yürüyüşçülerle Ankara’da buluşacak olan grupta, DEM Parti İzmir İl Eş Başkanı Vezan Karabulut, Muğla İl Eş Başkanı Neslişah Çetinkaya ve İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk da yer aldı. Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Ege Bölge Temsilciliği önünde bir araya gelen grup, yürüyüş öncesi açıklama yaptı.

Açıklamayı yapan DEM Parti İzmir İl Eşbaşkanı Mehmet Kuruş, halkın kararlı direnişi karşısında AKP’nin kayyum kararında geri adım atmak zorunda kalacağını belirterek, ‘‘Suni gerekçe ve sahte delillerle, halkın iradesiyle seçilen eş başkanımız tutuklandı. Hakkari halkının iradesi gasbedilmek istendi. Belli ki AKP iktidarı gittikçe bu politikayı yaygınlaştıracak. Dolayısıyla Hakkari Belediyesi’ne atanan kayyum sadece Kürt halkına yönelik değildir’’ diye konuştu. Kayyum atama politikasını ‘darbe’ olarak niteleyen Kuruş, ‘‘Özgürlük, demokrasi ve barışın tesis edilmesi için yoğun bir mücadele sürecinin başlatılması gerekiyor. Bugün buradan gerçekleştirdiğimiz yürüyüş, ‘İradeye saygı yürüyüşü’dür. Bu yürüyüş, darbelerin bertaraf edilmesini ve halkın iradesine saygı duyulmasını amaçlamaktadır’’ ifadelerini kullandı.