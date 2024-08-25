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Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı

Sanatçı Hakkı Bulut, Tokat konserine çıkmadan hemen önce rahatsızlandı. Tansiyonu yükselen sanatçı hastanede tedavi altına alındı.

Güncel
  • 25.08.2024 09:28
  • Giriş: 25.08.2024 09:28
  • Güncelleme: 25.08.2024 09:31
Kaynak: İHA
Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
Fotoğraf: DepoPhotos

Tokat'ta konser öncesi rahatsızlanan ünlü sanatçı Hakkı Bulut, sahneye çıkamadan hastaneye kaldırıldı.

Ünlü sanatçı Hakkı Bulut, konser vermek üzere geldiği Tokat’ta rahatsızlandı. Sahneye çıkma saatinde tansiyonu yükselen sanatçı, sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Hakkı Bulut’un durumunun kısa sürede iyileştiği ve taburcu edildiği öğrenildi.

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