‘Hakkımı ver’ eylemine müdahale: 49 gözaltı

Haber Merkezi

Hakkımı Ver Platformu ile Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri, dün Ankara’da eylem gerçekleştirdi. Birçok şehirden başkente gelerek Çankaya Belediyesi önünde toplanan platform üyeleri, buradan Meclise yürümek istedi. Polis, platform üyelerinin yürüyüşüne izin vermedi. Yurttaşlar, polis ablukasını aşarak Kızılay’a doğru yürüyüşe geçti.

Polis biber gazıyla müdahaleye başlarken yurttaşlar arasında fenalaşanlar ve hastaneye kaldırılanlar oldu. Polis, DİSK’e bağlı Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin ve Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk’ün de aralarında bulunduğu 49 kişi gözaltına aldı. Sendika.org muhabirleri Tankut Serttaş ve Nisan Çıra da önce görüntü aldıkları telefon ve kameralarına el konulduktan sonra darp edilerek gözaltına alındı.

Eylemde ekonomik kriz, asgari ücret, taşeron işçilik, öğretmenler için taban ücret uygulaması, sendikal hak ve özgürlükler ve iş cinayetleri gibi pek çok sorun ve talebe ilişkin dövizler taşındı. Gözaltılar ve polis müdahalesi sonrasında açıklama yapan platform üyeleri, “Gözaltına alınan arkadaşlarımız serbest bırakılana kadar Madenci Anıtı önündeyiz” dedi.