Hakkımız olan evleri istiyoruz

TOKİ’nin Tuzla projesine 2022 yılında katılarak hak sahibi olan 20 bini aşkın kişiden 10 bine yakın kişinin bir günde yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan Kanal İstanbul güzergahındaki Sazlıbosna’ya yapılan Arnavutköy projesindeki dahil edilmesine tepkiler sürüyor.

TOKİ’nin sözleşme imzalanması için 30 Eylül’e dek süre verdiğini anımsatan yurttaşlar ‘‘3 yılı aşkın süredir ev sahibi olmak için bekliyoruz. Ancak kilometrelerce uzaklıktaki Arnavutköy’e kaydırılmayı kabul etmiyoruz. İşimiz, okulumuz, ailemiz hatta tedavi gördüğümüz hastanemiz bile Anadolu yakasında, Tuzla’da’’ diyerek bir kez daha TOKİ yetkililerine seslendi.

BUNU KABUL ETMİYORUZ

TOKİ mağdurlarından Ali Topçu, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: ‘‘2022 yılında TOKİ’nin Tuzla projesi için başvuruda bulundum. Hak sahibi olduk ve 3 yıldır Tuzla diye bekliyoruz. Bize mesaj atıldı, kat kurası belirlenecek ve ona göre borcumuz çıkarılacaktı. Ancak kura sonucu Arnavutköy’e çıktığımızı öğrendik. Eşim böbrek nakilli ve tedavimizi, yaşamımızı her şeyi Tuzla’ya göre ayarlamıştık. Ancak kurada evin Arnavutköy olduğunu görünce şaşkına döndük. Sözleşmeyi imzalamadık. 30 Eylül’e kadar sözleşme için süre tanındı. 30 Eylül sonrası tekrar kura çekilecekmiş, Tuzla’da boş kalan yerler olursa kuradan çıkanlara orayı vereceklermiş. Bir tane de kalabilir 5 bin tane de. Ne planlıyorlar bilmiyoruz’’ dedi.

TOKİ’nin projesine ev sahibi olma hayali ile girdiğini anlatan Topçu ‘‘Yatırım amaçlı TOKİ’ye girmedim. Kirada oturuyorum ve kiram 25 bin lira. Yılbaşından sonra zam da gelecek. Üstelik sözleşmeyi imzalarsam TOKİ’nin taksidi de olacak. Peki hem kira, hem taksit nasıl ödeyeceği? Eşimin tedavisi ve ilaç parası var. Bu kadar yükü nasıl karşılayacağım? Bunu ya vazgeçelim diye yapıyorlar ya da başka amaçları var. CİMER üzerinden şikayetçi olduk, ama bizi tehdit eder gibi ‘Ya imzalarsınız ya da hakkınız yanar’ deniyor. Yaşananlar karşısında şoktayız. Bizler hakkımız olan Tuzla’daki konutlardan ev verilmesini istiyoruz. Bize Tuzla’dan yer verilmezse almayacağım, sonuna kadar da hakkımı arayacağım’’ diye konuştu. Topçu, TOKİ’nin ‘’asrın projesi’’ olarak tanıttığı ve ödeme kolaylığı adı altında reklamlar yaptığını anımsatarak ‘‘İnşaatlar bitmeden ödemenin bir kısmını peşin istiyorlar ve evleri de hemen teslim etmiyorlar. Bu kabul edilemez’’ dedi.