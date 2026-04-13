"Hakkımız olanı istiyoruz"

TMSF’ye devredilen Sivas Demir Çelik Fabrikası işçileri, SGK primlerinin silindiği ve tazminat haklarının gasp edildiği gerekçesiyle eylem yaptı. İşçiler, fabrikanın yeniden üretime geçirilmesini ve haklarının iade edilmesini istedi.

Bursa 17. Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilen Sivas Demir Çelik Fabrikası işçileri, yaşadıkları hak kayıplarına karşı eylemlerini sürdürüyor. Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen işçiler “Haklarımızı istiyoruz” dedi.

Evrensel'in haberine göre, İşçiler adına açıklama yapan okuyan Hakan Evren, fabrikanın TMSF’ye devrinin ardından çalışanların ciddi hak kayıpları yaşadığını belirterek SGK primlerinin silindiğini, bunun yalnızca teknik bir işlem değil, emeklilik ve sağlık güvencesinin ortadan kaldırılması anlamına geldiğini söyledi.

İşçiler, yaşananların anayasal hakların ihlali anlamına geldiğini belirterek, sürecin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Evren, fabrikanın yeniden üretime geçmesi önünde ciddi bir engel bulunmadığını belirterek, “Makinalar ayakta, altyapı hazır, iş gücü var. Bu fabrika yeniden çalıştırılabilir” dedi. Eylemde, işçiler “Adalet istiyoruz, üretim istiyoruz” diyerek taleplerini yineleyerek hakları teslim edilene kadar mücadeleye devam edeceklerini belirtti.