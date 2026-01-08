Hakkımızdan vazgeçmeyiz

Siyasal İslamcı rejim, kadınların eşit ve özgür yaşamını hedef alırken Medeni Kanun’dan nafakaya kadar kadınların kazanımlarını bir bir ortadan kaldırmaya çalışıyor.

Bu saldırılara karşı 34 demokratik kitle örgütü ve meslek odasının oluşturduğu Kadın Mitingi Bileşenleri, 10 Ocak’ta saat 12.00’de Ankara Tandoğan Meydanı’nda Büyük Kadın Mitingi düzenleyerek ses yükseltecek.

Yurdun dört bir yanında bir araya gelen kadınlar, Tandoğan’daki buluşmaya çağrı yaparak, “Eşitlikten ve özgürlükten asla vazgeçmiyoruz” diyor.

ANKARA

‘GELECEĞİMİZ İÇİN 10 OCAK’TA TANDOĞAN’DA BULUŞALIM’

Kadın Mitingi Bileşenleri, miting için Yüksel Caddesi İnsan Hakları Heykeli önünde eylem yaptı. Burada yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Tüm kadınları haklarımıza, hayatlarımıza ve özgürlüğümüze sahip çıkmaya davet ediyoruz. Katledilmeye, yok sayılmaya, hakkımızdaki kararları erkeklerin vermesine, yaptığımız işin, emeğimizin değersiz görülmesine, bizi yoksulluğa mahkûm eden politikalara karşı yaşam hakkımıza, kazanımlarımıza ve özgürce yaşama irademize sahip çıkalım. ‘Kadın düşmanı düzeninize karşı buradayız, bir aradayız’ diyelim, 10 Ocak’ta buluşalım. iktidarın kadın düşmanı politikaları doğrudan yaşam tarzımızı ve haklarımızı hedef alıyor. Haklarımıza, yaşamlarımıza ve özgürlüklerimize sahip çıkıyor, geleceğimiz için sesimizi yükseltiyoruz.”

ADANA

MİTİNG ÖRGÜTLÜ MÜCADELENİN DE BİR UMUDU

KESK Kadın Meclisi Adana Atatürk Parkı’nda basın açıklaması yaptı. Eylemde konuşan KESK Dönem Sözcüsü Özgür Kiracı kadınların yaşam hakkının, kazanımlarının ve özgürlüklerinin siyasi iktidarın politikalarıyla hedef alındığını belirtti. Kiracı, Anayasa’nın yok sayıldığını ve uluslararası sözleşmelerden doğan hakların gasp edildiğini söyledi. Evlerin, sokakların, kampüslerin ve işyerlerinin kadınlar için güvenli olmadığına dikkat çeken Özgür Kiracı, kadına yönelik şiddeti önleyen mekanizmaların sistemli biçimde ortadan kaldırıldığını ifade etti. İstanbul Sözleşmesi’nden hukuksuz şekilde çıkılmasının ve 6284 sayılı yasanın etkin biçimde uygulanmamasının kadınları korumasız bıraktığını vurgulayan Kiracı, kadın cinayetlerinin ve şiddetin cezasızlık politikalarıyla arttığını dile getirdi. SES Adana Şubesi Kadın Sekreteri Nazan Eroğlu da mitinge katılım çağrısı yaparak, “Bu miting yalnızca bir itiraz değil, aynı zamanda dayanışmanın, örgütlü mücadelenin ve umudun bir ifadesi olacak” dedi.

İZMİR

YAŞAMIMIZI KARARTMAK İSTEYENLERE KARŞI OMUZ OMUZAYIZ

İzmir’de kadın örgütleri, Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir araya gelerek eylem yaptı. Eylemde, "Haklarımızdan ve hayatlarımızdan vazgeçmiyoruz. 10 Ocak’ta Ankara’dayız” pankart açan kadınlar “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz”, “Katillerden hesabı kadınlar soracak” sloganları attı. Burada yapılan açıklamada, "Yargı paketleriyle temel hak ve özgürlükler budanıyor; ayrımcılık, nefret ve dışlama hukuk eliyle meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Bu düzenlemeler yalnızca LGBTİQ+’ları değil, toplumun tamamını daha güvencesiz ve daha baskı altında bırakıyor. Bir kişi daha eksilmemek için, inancımızı, kimliğimizi ve yaşamlarımızı savunmak için, geleceğimizi karartmak isteyenlere karşı kol kola, omuz omuza Ankara’dayız" denildi.