‘Hakkımızı alana dek mücadele edeceğiz’

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) geçen yıl 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için yapılan mülakat sonucunda kontenjan dışına itilen mülakat mağduru öğretmenler Bakanlık önünde başlattıkları mücadeleyi sürdürüyor. “Adalet Nöbeti”nin 170’nci gününü geride bırakan öğretmenler, MEB önünde yaptıkları açıklamada haklarını alana dek mücadele edeceklerini vurguladı.

Öğretmenler yaptıkları açıklamada, “Bakan Yusuf Tekin’e bir kez daha soruyoruz; iller arası puan farkı ortada. Bunu kabul etmediyseniz 2024 KPSS’ye girmiş olan arkadaşların mülakatlarını neden tek merkezde topluyorsunuz? Durumumuz açık bir şekilde ortada" dedi.

Açıklamada son olarak şöyle denildi: “Yayımladıkları 2024 Sözlü Mülakat Kılavuzu’nda mülakatların tek merkezde yapılacağı ifade edilmektedir. Buna rağmen geçen sene mülakatlar ‘mülakat gibi’ yapılmadığı, mülakatlarda usulsüzlük olduğu ifade edilmişti. Bizler, Bakan Bey ve Personel Genel Müdürü Bülent Çiftçi ile görüşüp bu taleplerimizi dile getirerek en kısa süreçte tamamlanmasını istiyoruz.”