Hakkımızı alana dek mücadeleye devam

Emek Servisi

Birleşik Metal-İş üyesi yaklaşık grev hakkı için 5 fabrikanın önünde var gücüyle direnmeye devam ediyor.

Green Transfo önünde grevlerinin ikinci gününde sabah saatlerinden itibaren bekleyişe geçen işçilere diğer fabrikalardan emekçiler de dayanışma ziyareti gerçekleştirdi. Birleşik Metal-İş’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sendikamızın örgütlü olduğu diğer fabrikalardan işçiler, grevdeki arkadaşlarını yalnız bırakmıyor. Sınıf kardeşlerimizin, emek dostlarının dayanışma ziyaretleri mücadelemize güç katıyor. Metal işçisi kazanacak, tüm işçi sınıfı kazanacak!”

Ayrıca devam eden diğer grevlere ilişkin ise şunlar denildi: “Arıtaş grevimiz 8’inci, Schneider Electric ve GE Grid Solutions grevlerimiz 14’üncü gününde. Toplamda 4 işletmeye bağlı 5 fabrikada 1500 üyemizle grevlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Hakkımız olanı alana dek mücadeleye devam!”