Hakkımızı alana kadar durmak yok

Türkiye’de milyonlarca kamu emekçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri bir kez daha çıkmaza girdi. Hükümetin “teklif” adı altında birkaç kez masaya getirdiği oranlar, sendikalar tarafından sefalet dayatması olarak nitelendirildi. Memurlar ve memur emeklileri önceki gün hükümetin sefalet zammı dayatmasına karşı “İnsanca yaşamak istiyoruz” dedi ve iş bırakarak sokağa indi.

8’inci toplu sözleşme döneminin başlamasıyla tekliflerini açıklayan kamu konfederasyonları, yoksulluk sınırının üzerinde maaş isterken iktidarın ilk teklifi 2026’nın ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ayı için yüzde 6 oldu. İktidarın 2027’nin altışar ayları için önerdiği zam oranları ise yüzde 4’er oldu. İlk teklifte masadan kalkan konfederasyonlar eylem kararı aldı. Hükümetin ikinci görüşmede sunduğu teklif ise yalnızca taban aylığa 1000 TL zam yapılması yönünde oldu. Konfederasyonlar teklifi ‘utanç’ olarak nitelendirdi. Kamu emekçilerinin Türkiye’nin dört bir yanından ses çıkarmasının ardından hükümet, yüzde 11+7 ile 3’üncü utanç teklifini masaya koydu. Bu teklifin ardından kamu emekçilerinin taleplerinin karşılanana kadar eylemlerin sürmesi bekleniyor.

EMEKÇİLER YAN YANA GELECEK

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, iş bırakma eylemine özellikle bazı işyerlerinde ciddi katılım olduğunu vurguladı. Koçak, “Önceki gün gerçekleşen iş bırakma eyleminin en önemli noktalarından birisi şimdiye kadar hiç eylem yapmayan konfederasyonların da sürece dahil olması. Bunu önemsiyoruz. Özellikle yetkili konfederasyon şimdiye kadar olan 7 toplu sözleşme döneminde eylemi bırakın tekliflere tepki bile vermemişti. Demokratik tepkilerin farklı ülkelerde bir karşılığı oluyor ancak ülkemiz uzun zamandır demokratik olmayan yöntemlerle yönetildiği için bu tip kitlesel tepkiler sonuç almaya yetmeyebiliyor. İktidarın verdiği 1 puanlık artış net olarak bunu gösteriyor” dedi.

İktidarın niyetinin önceki yıllardaki görüşmelerle aynı olduğunu vurgulayan Koçak, şunları dile getirdi: “Toplu sözleşme dönemleri seçimlerin olduğu yıla denk geldiğinde kamu emekçilerinin talepleri belli ölçüde dikkate alınıyor ancak bunun dışındaki dönemlerde iktidar tamamen kulaklarını tıkıyor. Örneğin 2023 yılındaki görüşmelerde kamu emekçileri ciddi kayıplar yaşadı. İktidarı zorlayacak olanlar emekçilerin örgütleridir. Türkiye’de yıllar içinde emekçileri ayrıştırıldı ve bunun sonucunu yaşıyoruz. Bizde emekçileri yan yana getirmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde bu birlikteliği güçlendirerek mücadele yürütmeye çalışacağız. KESK tarihsel sorumluluğunu yerine getirecek. Mücadele hattını büyütecek, gerçek toplu sözleşme sürecini yaşayacağımız günleri göreceğiz.”

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şube Eş Başkanı Şükran İçöz, “Biliyoruz ki hükümet güdümlü sendikalar ve sendikamsı yapıların üyeleri yaşadığımız yıllarca tiyatro oyunundan ve hak kayıplarından şikâyetçi olmasına rağmen iş bırakma eylemine katılım sağlamadı. Yeni yapılacak tiyatro sözleşmesinin de tüm kamu emekçilerine ve emeklilerine hak kayıplarının iyileştirmeye yönelik olmayacağını düşünüyoruz. Enflasyon karşısında sürekli cebimize girmeden eriyen miktarın tartışması bile olmamalı. İnsanca yaşamaya yetecek yoksulluk sınırı üzerinde bir ücret talep ediyoruz. Tüm kamu emekçilerine ekonomik özlük ve sosyal hakların verilmesi talebimizdir” dedi.

‘SÖZLERİNDE SAMİMİLERSE GREVLER DEVAM EDER’

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Sivas Şube Başkanı Çağrı Berkel de şöyle konuştu: “Hükümetin bize sunduğu bu rakamlara ve son teklifine en hafif tabiriyle şaka denebilir. Bize 2026 yılı için yüzde 18, 2027 yılı için yüzde 8 teklif ediyorlar ama gözden kaçırılan en önemli başlıklardan biri bu tekliflerin hiçbirinde enflasyon farkı yok. Yani 2027 yılında enflasyonun çift haneli rakamların altında gelmeyeceğini herkes biliyor. Tüm bu gerçekliğe rağmen bu teklifi kamu emekçilerinin önüne getirmek en hafif tabiriyle aymazlık. Yapılan iş bırakma eylemi uzun bir aradan sonra yapılan en geniş katılımlı eylemdi. Özellikle TCDD ve PTT’de baskılar vardı ancak tüm personel iş bıraktı ve trenler durdu. Hükümetin teklifini artıracağını ve bizim taleplerimizi karşılayacağını düşünmüyorum. Önümüzdeki günlerde de Memur Sen’in verdiği sözde samimi olmasını bekliyoruz ve beraber mücadeleyi sürdürmeyi istiyoruz. Eğer sözlerinde samimilerse grevler devam eder. Biz gücümüz oranında taleplerimizi söylemeye devam edeceğiz.”

GENEL GREV SEÇENEĞİ

Büro Emekçileri Sendikası (BES) Trabzon Şube Başkanı Ayhan Kanber, çalışmalarının ve emeklerinin karşılığının bu söylenen zam oranları olmadığını düşündüklerini ve teklifi reddettiklerini söyledi. Kanber, “BES olarak kamu emekçilerinin talepleri ve yaşam standartlarıyla ilgili uzun süredir çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu toplu sözleşme masasının önceki dönemkilerden çok farklı olmayacağını öngörmüştük. Bu masanın tam anlamıyla bir satış sözleşmesi masası olduğunu tüm kamu emekçileri biliyor. Şimdiye kadar sunulan zam teklifleriyle ve iş bırakma eylemi sonrası yapılan son teklif, kamu emekçileriyle alay etmekten başka bir şey değil. Öncelikle biz KESK olarak insanca yaşamaya yetecek bir ücret talep ediyoruz. Yoksulluk sınırının altında bir ücreti kesinlikle kabul etmiyoruz. Mülakat haksızlığı ortada duruyor. Mülakatın kaldırılıp, liyakatın esas alınmasını istiyoruz. Eğer bu taleplerimiz gerçekleşmez ve masada imzalanan sözleşme bundan önceki 7 toplu sözleşmede olduğu gibi olacaksa, kamu emekçileri olarak önümüze genel grevi seçeneğini koymalıyız” ifadelerini kullandı.