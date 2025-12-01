Hakkımızı alana kadar vazgeçmeyeceğiz

Emek Servisi

İstanbul Şişli’de bulunan Özel Okmeydanı Hastanesi emekçilerinin direnişi sürüyor. İşçiler, "Bina depreme dayanıksız" denilerek ücretsiz izne çıkartılmaları ve alacaklarının gasp edilmesine karşı 10 Kasım’dan bu yana direniyor.

Emekçilerin devam eden nöbetini son olarak CHP, SOL Parti, EMEP, TİP, TKP, HDK gibi parti ve örgütlerin yanısıra DİSK ve KESK’e bağlı sendikalar ile İnşaat-İş ve Tüm Emeklilerin Sendikası da ziyaret etti. İşçiler, dayanışma gösteren tüm parti, sendika ve demokratik kitle örgütlerinin kendilerine güç verdiğini söyledi.