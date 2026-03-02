Hakkımızı alana kadar yumruğumuz havada

EMEK SERVİSİ

Amasya'nın Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren GM Teknik Cam işçilerinin 17 Temmuz 2025'te başlattıkları grev 226'ncı gününü de geride bırakırken, kar yağışının ve soğuk hava koşullarının hakim olduğu bölgede işçiler, vardiyalı olarak grev çadırındaki nöbetlerini sürdürüyorlar.

İŞİMİZİ SEVİYORUZ, HAKKIMIZI İSTİYORUZ

Kristal İş Sendikası İşyeri Temsilcisi Ramazan Çağlı, GM Teknik Cam işçileri olarak 226 gündür grevde olduklarını belirterek, "Biz işimizi de işyerimizi de seviyoruz. İşyerimiz kapansın da istemiyoruz. Sadece hakkımızı istiyoruz. Kristal-iş çatısı altında birleşen yumruğumuz, hakkımızı alana kadar havada kalmaya devam edecek. Tüm siyasi partilerden ve Merzifon'daki sivil toplum örgütlerinden destek bekliyoruz" diye konuştu.

GREVDEKİ İŞÇİLER YALNIZ DEĞİLDİR

GM Teknik işçilerine destek ziyaretine gelen Karadeniz İşçi Derneği Sözcüsü Nurcan Karasu ise, geçen yıl 17 Temmuz'da grev kararı alan yaklaşık 97 işçinin, işverenin 32 bin 205 TL'lik teklifini kabul etmeyerek grev kararı aldığını hatırlattı. Kristal-İş üyesi işçilerin talebinin ise 36 bin 250 lira olduğunu ifade eden Karasu, GM Teknik İşçilerinin yalnız olmadığını, grev başarıya ulaşana kadar destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

BÜYÜK FİRMALARA CAM TEDARİĞİ

Amasya’nın Merzifon Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu bulunan GM Teknik Cam Endüstri ve Ticaret A.Ş., yaklaşık 12 bin 700 metrekare kapalı alana sahip üretim tesisinde, başta beyaz eşya sektörü olmak üzere çeşitli alanlara yönelik cam üretimi gerçekleştiriyor. Şirket BOSCH, GÜMÜŞDAĞ, FRANKE, SİMENS, AMİCA, TEKA ve kendi grup şirketleri olan SILVERLİNE gibi sektörün önde gelen üreticilerine cam tedariki sağlıyor.