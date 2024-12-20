Hakkımızı ancak birleşerek alırız

Gözler, toplumun her kesimini doğrudan ve dolaylı yoldan etkileyecek olan asgari ücret zammına çevrildi. Ankara, dün 2025 yılı asgari ücret tespitine yönelik hareketli bir güne sahne oldu. Masada asgari ücret rakamı konuşulmadı. Bakanlık önüne gelen ve masada yer almayan DİSK üyeleri “Geçinemiyoruz” diye seslendi. Rakam söylemediği için eleştirilerin odağında yer alan Türk-İş, toplantıdan sonra talep ettikleri rakamı 29 bin 583 TL olarak açıkladı.

İlk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Komisyonu, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlığın ev sahipliğinde dün gerçekleştirdi.

Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya işveren kesimi adına TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, Komisyon toplantısında, 2025 yılı asgari ücretine dair herhangi bir rakamın konuşulmaması tepkilere yol açtı. Toplantının ardından Bakanlığın bahçesinde basın açıklaması yapan Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar, “Görüşmede görüşlerimizi, geçim şartlarımızı sunduk. Gerçekleşen enflasyondan bahsettik. Bu TİS değil, geçim ücreti. Pazarlık ücreti değil. Bundan az ücret vererek işçiyi çalıştıramazsınız. Bizim dört tane asgari ücretle çalışan arkadaşlarımız var, onlar da yanımızda. İşveren tarafı hiç rakam söylemiyor" ifadelerini kullandı.

TEPKİLER SONRASI RAKAM AÇIKLADI

Rakam açıklamadığı için eleştirilen TÜRK-İŞ, kamuoyundan gelen tepkilerin ardından asgari ücret taleplerini açıklama kararı aldı. Komisyon toplantısından kısa süre sonra TÜRK-İŞ Genel Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenlendi.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, komisyona katılan 4 işçi temsilcisi tarafından belirlendiğini ifade ettiği rakamın yüzde 45 enflasyon farkı ve yüzde 20 refah payı ile 29 bin 583 TL olduğunu açıkladı.

Asgari ücret tespitinin antidemokratik olduğunu belirten Atalay, “12 Eylül'den kalma bir yapı var. Bizim dışımızda HAK-İŞ ve DİSK de var. Buraya gelmeden önce onlarla da görüşüp, fikirlerini aldım. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugüne kadar 3 toplantı yaptı ancak bir rakam çıkmadı. Maalesef çalışanların çoğu artık asgari ücret alıyor, şu anda asgari ücret geçim ücreti olmuş durumda. Asgari ücret büyük oranda özel sektörü ilgilendiriyor” diye konuştu.

“Ülkede kirada, doğalgazda, gıdada, eğitimde fiyat artışları ortada” diyen Atalay, “Şu anda asgari ücretin alım gücü 11 bin lira civarına düşmüş durumda. Alım gücü emeklinin de, kamu işçisinin de düştü. Şu anda herkes bir rakam veriyor. Benim önümde 50 bin TL, 36 bin TL, 32 bin TL ve 28 bin TL'lik rakamlar da var” ifadelerini kullandı.

Atalay, talebin kamuoyuyla paylaşılmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Büyüyoruz" mesajlarını hatırlatarak "Şimşek, hep diyor ya 'ekonomi iyiye gidiyor, büyüyoruz' diye, o zaman versinler refah payını, büyüyorsak ver arkadaş” diye tepki gösterdi. Atalay’ın ardından işçi temsilci olarak komisyona katılan basın mensubu Sezer Özseven, asgari ücretin yaşanılabilir ücret olması gerektiğini ifade etti. Böylece yalnızca komisyondaki işçi kesiminin talep ettiği rakam netleşmiş oldu. Önümüzdeki günlerde taraflar dördüncü defa masaya oturacak. Asgari ücretin dördüncü toplantının ardından netleşmesi bekleniyor.

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BAKANLIK ‘GEÇİNEMİYORUZ’ SESLERİYLE YANKILANDI

Bakanlık’ta komisyon toplantısının gerçekleştiği sırada, DİSK üyeleri Bakanlık binası önünde basın açıklaması yaptı. İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu "Türkiye'de öyle bir düzen kurdular ki bu düzenin bütün çarkları zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak için dönüyor" dedi.

Çerkezoğlu şunları söyledi: “Bir kez daha Çalışma Bakanlığı'nın önünde altını kalın çizgilerle çizerek söylüyoruz. Geçinemiyoruz, geçinemiyoruz, geçinemiyoruz. Asgari ücrette rakam tartışması çoktandır anlamını yitirdi. İşçilerin, emekçilerin, emeklilerin insanca yaşayacağı bir ortam yaratılmadan zengini daha zengin yapan bu düzen değişmeden, enflasyon gerçek anlamda düşürülmeden bu masadan çıkacak herhangi bir rakamın, işçinin, emekçinin, geçim derdini çözemeyeceği çok açık. Asgari ücret meselesi sadece ekonomik bir mesele değil, politik bir meseledir. Asgari ücret milyonların meselesidir.”

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TÜM KAYIPLAR TELAFİ EDİLMELİ

Komisyon’da görüşmeler devam ederken SOL Parti’den de asgari ücret için bir açıklama geldi. Açıklamada “İnsanca yaşayacak asgari ücret hakkımızı birleşerek kazanalım” denildi.

Açıklamada şunlar denildi: “Bir avuç sömürücü zenginliklerine zenginlik katarak yaşıyor, milyonlarca emekçi ise açlığa ve sefalete mahkûm bırakılıyor! İktidarın asgari ücret dayatması, yoksulluk ve açlık dayatmasıdır! IMF adına, bir avuç patron ve zengin adına bu sefalet emekçilere dayatılmaktadır! Tek adam rejimi tek bir kararnameyle grevlerin yasaklanması; IMF’nin emirlerinin eksiksiz yerine getirilmesi demektir! Bugün de bu rejimin arkasında duranlar bu soyguncular, sömürücüler, emperyalist tekeller ve kan emici çetelerden başka kimse değildir! Bu sömürü ve soygun düzeni yıkılmalı, tek adam rejimi son bulmalıdır! İnsanca yaşayabilmek ve haklarımızı alabilmek için sömürücülere karşı birlik olma zamanıdır! Artık gerçekten yeni, eşit ve adil bir düzeni kurmak için mücadele etme zamanıdır!”

Açıklamanın devamında ise şu talepler dile getirildi:

• Asgari ücret anayasada yer aldığı şekilde insanca bir yaşamı sağlayacak düzeye çekilmeli, enflasyondan kaynaklı tüm kayıplar telafi edilmelidir.

• İşçilerin emeğiyle büyüyen ekonomiden tüm çalışan ve emeklilere refah payı garanti edilmelidir.

• Açgözlü sermayenin ihtiyaçlarını çoğulculuk kisvesi altında meşrulaştırmaya çalışan anti-demokratik komisyon yapısı değişmeli, asgari ücretlilerin seslerini doğrudan duyuracağı sözleşme yapısına geçilmelidir.

• Tekel karlarıyla, teşviklerle, vergi muafiyetleriyle semiren patronlardan servet vergisi alınmalıdır.

• Açlığa mahkûm edilen emeklilerin ücretleri, en düşük emekli aylığı asgari ücret olacak biçimde belirlenmelidir.