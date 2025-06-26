Hakkımızı istedik şimdi işimizle tehdit ediliyoruz

HABER MERKEZİ

Buca Belediyesinde çalışan bin 763 işçi, alacakları için 18 Haziran’da başlattığı iş bırakma eylemini sürdürüyor.

Nisan ve mayıs ayı maaşları, iki gıda kartı, toplu sözleşme farkları ve mesai ücretleri yatırılmayan işçilerin eylemi 8’inci günü geride bıraktı.

Beş yıldır Buca Belediyesinde çalışan Oylum, "Geriye dönük haklarımız, yarım maaşımız, bir tane tam maaşımız, iki gıdamız, bunlar bize ödenmiyor. Alın terimin hakkını istiyorum. Ben bu parayı hak ettiysem, bu paranın zamanında ve gününde ödenmesini istiyorum" dedi. 18 yıldır belediye çalışan işçi de "Üç aydır sıkıntı içindeyiz. İnsanlar ne kirasını ödeyebiliyor ne bir şey yapabiliyor. Benim iki aylık kiram birikti, ev sahibi arayıp duruyor telefonları açamıyorum. Sokağa atsa inanın ki insanlar dışarıda çadırda yaşayacak durumda, ev tutamayacak durumda. İnsanlar faturalarını ödemedi, icralara düştü, faizlere düştü, tefecilere düşen arkadaşlarımız var ve bunun sorumlusu şu anki yönetim. Bu sorunları bir an önce çözmesini bekliyorum" diye konuştu.