Hakkımızı patronlara bırakmayacağız

Haber Merkezi

Aydın-Denizli otobanı şantiyesinde çalışan ve işten çıkarıldıklarını öğrenen İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası üyesi işçilerin başlattığı eylem 5. gününde de sürdü.

İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası’na (İYİ-SEN) bağlı 50 işçi, ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle eyleme geçti. İşçiler eylemin ikinci gününde Kod 46 ile işten çıkarıldıklarını öğrendi. Bunun üzerine çalıştıkları otoban inşaatındaki viyadük üstüne çıkan işçiler eylemlerine 5. günde de devam etti.

YA PARAMIZ YA CANIMIZ

İşçiler bir kez daha alacakları ödenmediği sürece alanı terk etmeyeceklerini vurguladı.

İşçiler, "Denizli otoban şantiyesinde başlattığımız eylem kararlılıkla devam ediyor. Fernas ve İnceoğulları inşaat kölelik koşullarında çalıştırdıkları işçi arkadaşlarımızın haklarını gasbetmiştir. Sendikamız şirket yöneticileri ile yapmış olduğu görüşmelerde şimdiye kadar olumlu bir sonuç alamamıştır. Bizim talebimiz tüm işçi arkadaşlarımızın haklarının herhangi bir kesinti yapılmadan eksiksiz ödenmesidir. Hakkımızı inşaat patronlarının insafına bırakmayacağız! Ya canımızdan olacağız ya paramızdan olacağız. Biz davamızdan vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.