Hakkımızı yedirtmeyeceğiz

İlayda SORKU

İspanyol Tolsa firmasının Ordu’nun Fatsa ilçesinde faaliyet gösteren fabrikasında çalışan Türkiye Maden İşçileri Sendikası’nda (Türkiye Maden-İş) örgütlü işçiler grevin 70’inci gününde. Mart ayından beri toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 2 Eylül’de greve çıkan işçiler yüzde 50 ücret artışı talebiyle mücadeleyi sürdürüyor.

Tolsa işçilerinin talebine karşılık firma, herhangi bir zam yapılmayacağını ve yalnızca asgari ücret artışının yansıtılacağını söyledi. Türkiye Maden-İş Tolsa İşyeri Temsilcisi Hakkı Emence, “Mart ayından beri hiçbir pazarlık masası oluşmadı. Hiçbir teklif alamadığımız toplantıların ardından iş arabulucuya gitti, anlaşılamayınca grev kararı alındı. 70 gündür grevi sürdürüyoruz, hakkımızı alana kadar sürdüreceğiz” dedi.

Firma ile gerçekleştirilen TİS görüşmelerinde, “Biz devletin vermiş olduğu asgari ücret zammını veriyoruz, ekstra bir maliyet çıkaramayız” cevabını aldıklarını kaydeden Emence, “Firmanın bize yüzde 25 artış teklif ettiği yansıdı bazı haberlere. Tamamı asılsız bu haberlerin, aylardır bize sunulan hiçbir şey yok. Toplantılarda, Türkiye çalışmalarında zarar halinde olduğunu söyleyen firma, bunu gerekçe göstererek hiçbir şekilde teklif sunmuyor” ifadelerini kullandı.

BIÇAK KEMİKTE

Kurulduğu günden beri fabrikada çalıştığını aktaran Emence, “Artık bıçak kemiğe dayandı. Ya bizim çıkışımızı, haklarımızı versinler ya da anlaşalım, işimizin başına dönelim. Fazlasını değil, hakkımızı istiyoruz” diye konuştu.

‘GREV İMAJI BOZUYOR’

Grev sözcüsü Mustafa Kemal Meral de şunları söyledi:

“Şirket, hâlâ buradaki işçilerin sıkıntılarını görmezden geliyor. Buradaki tepkiler insanca yaşam için. Biz ağır sanayi işçileriyiz, işçiler her gün belli bir risk altında çalışıyor. Fabrika 7/24 faaliyet gösteriyor. İşçiler emeğinin karşılığını alamıyor.”

Öte yandan AKP’li Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar’ın işçileri geri çevirdiğini aktaran Meral, “Arkadaşlarımız belediye başkanı ile görüşmeye gitti. Bu insanları temsil eden seçilmiş belediye başkanı geri çevirdi, görüşmedi işçilerle. Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tayfun Karataş ise, görüşmeye giden arkadaşlarımıza, ‘Siz grev yaparak organize sanayi bölgesinin imajını bozuyorsunuz’ dedi. Burada ‘imaj’ zaten insanların hakkı yendiği zaman bozuldu. Biz hakkımızı alana kadar yolumuzdan dönmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Süreci hukuk çerçevesi içinde yürüttüklerini belirten Meral, şu ifadelerle dayanışma çağrısında bulundu: “Grev sürecine girdiğimiz günden bu yana bir kere CHP Fatsa İlçe Başkanlığı’ndan bir heyet geldi. Onun dışında iktidar partileri olsun, diğer muhalefet partileri olsun, sendikalar olsun veya sivil toplum kuruluşları olsun… Hiç kimse herhangi bir şekilde destek olmadı. Bizim çağrımız budur, sadece destek istiyoruz, sesimizi duyursunlar istiyoruz.”