Hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Kaynak: İHA
Adıyaman’da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y.S., isimli şahıs, Adıyaman İl Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yakalandı.
Yakalanan şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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