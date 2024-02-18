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Hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Ajans Haberleri
  • 18.02.2024 16:14
  • Giriş: 18.02.2024 16:14
  • Güncelleme: 18.02.2024 16:14
Kaynak: İHA
Hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Adıyaman’da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y.S., isimli şahıs, Adıyaman İl Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yakalandı.

Yakalanan şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. 

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