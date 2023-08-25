Hakkında 16 yıldan fazla hapis cezası olan şahıs yakalandı
Kaynak: İHA
Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde hakkında uyuşturucu madde ticareti ve hırsızlık suçlarından 16 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde, saat 07.00 sıralarında Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde ’Uyuşturucu Madde Ticareti’ ve ’Hırsızlık’ suçlarından hakkında 16 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan T.G. isimli şahıs yakalandı.
T.G. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.