Hakkında 21 soruşturma açılan erkek 'aklandı'

HABER MERKEZİ

Ankara'da F.A. isimli kadının boşanma aşamasında olduğu Uğur A. hakkındaki şikayetleri sonuçsuz kaldı.

5 ayrı Cumhuriyet Başsavcılığınca Uğur A. hakkında açılan 21 soruşturmanın 19'unda 'kovuşturmaya yer olmadığı' kararı verildi, 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından açılan 2 davada ise beraat etti.

Otobüs firmasında muavin olarak çalışan Uğur A., 2018 yılında F.A. ile evlendi. Uğur A. ve F.A, 2023 yılında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı.

Boşanma davası sürerken F.A'nın darp ve tehdit iddiasıyla yaptığı şikayetler üzerine Uğur A. hakkında Sakarya, Ankara, Gebze, Turhal ve Gölcük Cumhuriyet başsavcılıklarında 21 ayrı soruşturma açıldı. F.A. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu bir suç duyurusu dilekçesinde, 2 yıldır boşanma aşamasında olduğu Uğur A'nın koruma ve uzaklaştırma kararı olmasına rağmen ısrarla kendisine hakaret ve tehditte bulunduğunu, çocuklarını öldürmekle tehdit ettiğini, intikam amaçlı hakkında iftiralar attığını belirtti.