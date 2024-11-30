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Hakkında 44 arama kararı verilen müteahhit İstanbul'da yakalandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 26 kişinin hayatını kaybettiği Yağmur Apartmanı'n müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Yunus İstanbul'da yakalandı.

Güncel
  • 30.11.2024 11:49
  • Giriş: 30.11.2024 11:49
  • Güncelleme: 30.11.2024 11:49
Kaynak: AA
Hakkında 44 arama kararı verilen müteahhit İstanbul'da yakalandı
Fotoğraf: DHA

Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'da yıkılan apartmanın müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Yunus İstanbul'da gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Kırıkhan Cumhuriyet Savcılığınca hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet olma" suçundan 44 arama kararı verilen müteahhit Mehmet Yunus'un Şişli'de olduğunu tespit etti.

Ekipler, depremde yıkılan 26 kişinin hayatını kaybettiği Yağmur Apartmanı'nın müteahhidi Yunus'u, Şişli'de belirledikleri adrese düzenlenen operasyonla yakaladı.

Yunus, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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