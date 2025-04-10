Hakkında dava açılmıştı: Nuray Mert siyasi yazılarına son verme kararı aldı

Hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla dava açılarak yurtdışı çıkış yasağı getirilen gazeteci ve akademisyen Nuray Mert, Medyascope'deki köşe yazılarına son verme kararı aldığını açıkladı.

Mert, Medyascope'de bugün yayımlanan "Veda ediyorum" başlıklı yazısında kararına ilişkin detayları paylaştı.

Yazısına, Fazilet Partisi'nin kapatılma kararıyla ilgili 2001 yılında yazdığı yazıyı anımsatarak başlayan Mert, "O kapatılan partinin devamı olanlar iktidara geldi, ülkeyi 23 yıldır yönetiyor" dedi.

Mart ayı başında davetli olduğu Akit TV’deki bir programda yaşadıklarına ilişkin değerlendirmelere yer veren Mert, "Program boyunca ısrarla Kürt meselesi ile ilgili görüşlerim, zamanında başıma iş açan eski görüntüler, çarpıtılmış konular gündeme geldi. Bir kez daha tüm samimiyetimle görüşlerimi izah etmeye çalıştım. Bundan hiç rahatsızlık duymadım. Ne büyük bir gaflet" sözlerini kullandı.

Akit TV'deki programdan 2 hafta sonra, 2014 yılında kadın gazeteciler ziyareti çerçevesinde Suriye’de çekilmiş bir fotoğraf nedeniyle hakkında "silahlı örgüt üyeliği" iddiasıyla dava açıldığını anımsatan Mert, "Nasıl bir iştir, anlamak zor. Kim benim değil silahlı, her hangi bir örgüt üyesi olabileceğime ciddi ciddi inanır akıl yürütmek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Mert, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu zaman zarfında, eşim dostum, yine beni kabahatli buldu, neden Akit TV’nin programına çıktım, zamanında başıma onca iş açan bu konulara, sorulara muhatap olmanın yolunu açtım. Bu tür yayınlar, olayları köpürtme aracı değil miydi? Ne diyeyim, onlar da haklı. Nasıl bir ülkede yaşadığımın farkında değil miyim, değilsem olmam gerekmez mi? Gerekir gerekmesine de ben hep bu düşünceyle hareket etmeyi reddetmiş biriyim. Saklanacak, gizlenecek bir şeyim yok, ne söylüyorsam bu ülkenin iyiliği adına yazdım, çizdim, söyledim diye düşündüm. Bir başka gaflet!"

"Ülkem adına, bir karanlık tünelde nereye gittiğimiz meçhul hale geldiği için korkuyorum" diyen Mert, "Bu nedenle ve başıma açılan son davada sonuç ne olursa olsun, hep bir vatandaşlık görevi olarak gördüğüm ülkeme ilişkin siyasi yorum yazısı yazmaya, görüş bildirmeye son verme kararı aldım" ifadelerine yer verdi.