Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Emrah Bağdatlı, iddialara sosyal medyadan yanıt verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturmada Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un hakkında kırmızı bülten çıkarılan yardımcısı Emrah Bağdatlı, sosyal medyadan iddialara yanıt verdi.

İddialara X sosyal medya platformundan yanıt veren Bağdatlı, "Yalanın izi kısa, belgenin izi uzun olur" diyerek flood yaptı.

Bağdatlı'nın ilgili açıklaması şöyle:

"Hakkımda dolaşıma sokulan yalanlarla ilgili artık susmayacağım. Kurgularla algı yaratmak isteyenlere cevabım net: Yalanın izi kısa, belgenin izi uzun olur.

-Yalan: Murat Ongun – Emrah Bağdatlı arasında ekonomik trafik var.

Gerçek: Murat Ongun’la 2008'den beri süren bir abi-kardeş ilişkimiz var. Ne birlikte şirketimiz var, ne de aramızda para trafiği. MASAK da, tüm birimler de onaylamıştır. Çünkü yok.

-Yalan: Aynı adreste çalışanlarının üstüne 35 şirket kurmuş.

Gerçek: Şu an aynı adreste kurulu 2 şirketim bile yok. Çalışanlarımın üzerine kurulmuş, İBB ile ilgili tek bir şirket yok. Bu da MASAK tarafından net şekilde teyit edilmiştir. Yani: Ne 35, ne 5, sıfır.

-Yalan: Kültür AŞ’den 60’tan fazla iş almış.

Gerçek: MASAK incelemesi sonucunda Kültür AŞ’den hiç iş alınmadığı belgelenmiştir.

Medya AŞ ve KİPTAŞ’tan alınan işler ise toplam tutar: 8 milyon TL.

Yıllar: 2020 – 2022

Denetim Durumu: Hepsi Sayıştay denetiminden geçmiş ve onaylıdır.

2022’den sonra İBB ve iştiraklerinden tek kuruşluk iş alınmamıştır. Bir adet kamu ihalesi almayan şirketime kayyum atanmış tüm mal varlıklarıma el koyulmuştur.

-Yalan: Cripsi adında ortak atları varmış.

Gerçek: Atın adı 'Crispi'dir. 35.000 TL’ye alınmıştır. Yarış kariyeri başarısız olunca, Diyarbakır’da bir çiftliğe hediye edilmiştir. Sağlığı yerindedir, huzurlu bir hayat yaşıyor.

-Yalan: Basit bir kameramanken şimdi lüks içinde yaşıyor.

Gerçek: Ben hiçbir zaman kameraman olmadım. 2000 yılında ATV’de yönetmen yardımcısı olarak çalışmaya başladım. 2004 yılında da kendi ajansımı kurdum, 20 yıldır da çalışan dostu bir işverenim.

MASAK kayıtları ortada, mal beyanım açık, ödediğim vergi ve diğer kayıtlar kayyum heyetine her şeye rağmen sunulmuştur. Hakaret ederek kariyer küçümsemek, iftirayı belge yerine koymak demek değildir.

-Yalan: Otopark yeri için rüşvet istendi, Emrah aracı oldu.

Gerçek: Bahsi geçen otopark konusu ya da benzeri hiçbir işte adım geçmez. İddia edilen kişileri tanımam, konudan haberim bile yoktur. Ayrıca otopark nedir arkadaşlar ben reklamcıyım.

Bugüne kadar hiçbir arabuluculuk ya da referans talebinde bulunmadım. Bu tamamen hayal ürünü, itibar suikastıdır. Gerekli hukuki başvurular avukatlarım tarafından yapılmıştır.

-Yalan: Şirketleri paravan, fatura trafiği var.

Gerçek: Tek şirketim aktif ve kayıtlıdır, faaliyet alanları kamuya açıktır. Tüm ticari işlemler MASAK ve Vergi Denetimi tarafından incelenmiştir. Fatura trafiği, personel kayıtları, vergi ödemeleri eksiksizdir.

"Türkiye’ye dönmeme kararı aldım"

Şimdiye kadar:

Ticari ilişki yalanı

Şirket kurma yalanı

İBB işi yalanı

At masalı

Kariyer çarpıtması

Otopark hikayesi...

Hepsini çürüttük.

Yeni bir şey varsa, yeni flood da gelir.

Not: Elinizde belge varsa getirin, algınızla gelmeyin.

Not 2: Bir tuşla vergi kaydı sorgulanır, kurguya bu kadar zahmete gerek yok.

Not 3: Neden Türkiye’de değilsin neden gelip teslim olmuyorsun diye yazan çizenlere: 1 sene önce planlanmış ve katılmam gereken bir fuar vardı.

Bu nedenle yurtdışındayken gerçekleşen 19 Mart operasyonunun hukuki değil siyasi olması nedeniyle henüz ortada iddianame bile yokken Türkiye’ye dönmeme kararı aldım."