Hakkında soruşturma başlatılan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan görevden uzaklaştırıldı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma nedeiyle Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan görevden uzaklaştırıldı.

Arslan'ın görevden uzaklaştırıldığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yazılı açıklamasıyla duyuruldu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır." 

