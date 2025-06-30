Hakkında soruşturma başlatılan Leman dergisine saldırı!

Daha önce pek çok defa hedef gösterilen ve muhalif karikatürleriyle bilinen Leman dergisi hakkında bir kez daha soruşturma başlatıldı.

Bir karikatürde yer alan isimler nedeniyle Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın tasvir edildiği iddiasıyla sosyal medyadan başlatılan linç kampanyasının ardından Leman hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Gelişmeyi duyuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Leman hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yılmaz Tunç'un açıklaması şöyle:

"İnançlarımıza yönelik saygısızlık asla kabul edilemez.

Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimizin karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanununun 216. maddesi gereğince ‘dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan adli soruşturma başlatılmıştır.

Hiçbir özgürlük, bir inancın kutsallarını çirkin bir şekilde mizah konusu yapma hakkı tanımaz.

Peygamber Efendimizin karikatürize edilmesi ya da herhangi bir şekilde görsel olarak temsil edilmeye çalışılması; sadece dini değerlerimize değil, aynı zamanda toplumsal barışa zarar vermektedir.

Milyonlarca Müslümanın inançlarını hiçe sayan bu provokasyon girişimine karşı gerekli hukuki adımlar gecikmeksizin atılacaktır."

İnançlarımıza yönelik saygısızlık asla kabul edilemez.



Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimizin karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanununun 216. maddesi gereğince ‘dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan adli… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) June 30, 2025

4 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI ÇIKARILDI: KARİKATÜRİST GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılık, karikatürle ilgili 4 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını bildirdi. Söz konusu kişiler arasında karikatürün sahibi, derginin 2 genel yayın yönetmeni ve sorumlu yazı işleri müdürü yer alıyor. Başsavcılık, gelişmelere ilişkin kamuoyunu bilgilendireceğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise karikatürün çizerinin gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya gözaltı görüntülerini de paylaştı. Yerliakay şu açıklamayı yaptı: "Peygamber Efendimizin (S.A.V) karikatürünü yaparak nifak tohumları ekmeye çalışanları bir kez daha lanetliyorum. Bu alçak çizimi yapan D.P. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bir kez daha yineliyorum: Bu hayasızlar hukuk önünde hesap verecektir."

Peygamber Efendimizin (S.A.V) karikatürünü yaparak nifak tohumları ekmeye çalışanları bir kez daha lanetliyorum.



Bu alçak çizimi yapan D.P. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.



Bir kez daha yineliyorum:

Bu hayasızlar hukuk önünde hesap verecektir. pic.twitter.com/7xYe94B65d — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 30, 2025

BİR GRUP, LEMAN BİNASINA SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Öte yandan sosyal medyada örgütlenen ve İBDA-C uzantılı olduğu belirtilen Büyük Doğu Akıncılar Derneği'nin çağrısıyla toplanan gruplar Leman dergisinin binasına saldırı girişiminde bulundu. Binanın kapıları ile camları taş ve sopalarla kırıldı. Daha sonra polis müdahale etti.

YA ONLAR ÖLECEK YA BİZ ÖLECEĞİZ

Leman dergisine saldırının ardından dergi binasının önündeki gruba konuşan Büyük Doğu Akıncıları Derneği İl Başkanı Alper Kaan Aykut, "Ya onlar ölecek ya biz öleceğiz" dedi.

Leman dergisine saldırının ardından dergi binasının önündeki gruba konuşan Büyük Doğu Akıncıları Derneği İl Başkanı Alper Kaan Aykut: "Ya onlar ölecek ya biz öleceğiz"https://t.co/06SDbgjJG4 pic.twitter.com/LV2M6AFRxh — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) June 30, 2025

İstiklal Caddesi'nde toplanan grup şeriat çağrısı yaparken Leman dergisini göstererek "Burası bu gece kapatılacak" sloganları attı.

İKTİDARIN AÇIKLAMALARININ HEDEFİNDE DE DERGİ VARDI

Hükümet yetkililerinin açıklamalarında dergiye yönelik eleştirlerde bulunulurken, dergi binasına yönelik saldırılara yer verilmedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimize yapılan saygısızlığı lanetliyoruz. Bu yapılan çirkinliğin sanatla ya da fikir özgürlüğüyle ilgisi yoktur. Kutsallarımıza yapılan saygısızlık nefret suçudur ve lanetli bir eylemdir. Avrupa’daki faşistlerin kutsallarımıza dönük saygısızlığıyla nasıl mücadele ediyorsak, bu lanetli eylemlerle de öyle mücadele edeceğiz" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Peygamber Efendimiz (S.A.V.)’in hayasızca karikatürize edilmesini şiddetle kınıyorum. Yapılan basın özgürlüğü değildir. Yapılan ifade özgürlüğü değildir. Dini değerlerimizi aşağılayan, Müslümanların vicdanında derin yaralar açan bu tür girişimler provokasyon amaçlıdır ve buna cüret edenler hukuk önünde hesap verecektir. Peygamber Efendimizin karikatürünü yaparak hakaret eden bu zihniyeti lanetliyorum" ifadesini kullandı.

LEMAN AÇIKLAMA YAPTI: BİZE SÜRÜLEN LEKEYİ KABUL ETMİYORUZ

Yayımladığı bir karikatürde yer alan isimler nedeniyle Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın tasvir edildiği iddiasıyla sosyal medyadan başlatılan linç kampanyasının ardından soruşturma başlatılan ve binası saldırıya uğrayan Leman açıklama yaptı: "Burada karikatürün çizeri İsrail tarafından öldürülen bir Müslüman’ı konu ederek mazlum Müslüman halkın haklılığını çizmek istemiş olup dini değerleri aşağılama amacı asla bulunmamaktadır. Bize sürülen lekeyi kabul etmiyoruz zira Peygamber Efendimizin tasviri yoktur. Karikatürü böyle yorumlamak için çok kötü niyetli olmak lazım."