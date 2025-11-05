Hakkında soruşturma başlatılan Özel'den açıklama: Hesap vermek yerine bize soruşturma açıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Ümraniye'deki mitingde yaptığı konuşma nedeniyle hakkında soruşturma başlatmasının ardından yeni bir açıklama yaptı. Özel, "Ailelerle, babalarla, evlatlarla uğraşan Çağlayan’daki çete hesap vermek yerine bize soruşturma açıyor" dedi.

Özel, yayımladığı belgelere atıfta bulunarak, "Bu skandala karşı hukuk devletinde yapılması gereken, derhal soruşturma açmak bu suçu işleyen kişiyi görevden almaktır" ifadelerini kullandı.

Özel'in açıklaması şöyle:

"Akın Gürlek, kanuna aykırı olarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atandıktan sonra Kasım 2024’ten, Ağustos 2025’e kadar yurt dışındaki kamu şirketinde yönetim kurulu üyeliği yapıp, 9 ay boyunca maaş almıştır.

Bu skandala karşı hukuk devletinde yapılması gereken, derhal soruşturma açmak bu suçu işleyen kişiyi görevden almaktır.

Ama hala; ailelerle, babalarla, evlatlarla uğraşan Çağlayan’daki çete hesap vermek yerine bize soruşturma açıyor.

Elinizden geleni ardınıza koymayın!

Sayın Erdoğan size sesleniyorum:

Millet sizden, devlete ve millete düşmanlık eden Çağlayan’daki bu çeteye karşı gerekeni yapmanızı bekliyor.

Bu çete size dosya sağlam dedi ama yapamadılar, beceremediler.

Milletin %70’i Ekrem Başkana atılan iftiralara inanmıyor.

Bu ülke kavgadan kutuplaşmadan bıktı. Millet barış istiyor, huzur istiyor.

Çok daha geç olmadan bu yoldan dönün.

Bu ülkeye uzun yıllar hizmet etmiş biri olarak tarihte yer almak varken, bu şekilde tarihe geçmeyin.



Hayvanlara hakaret olmasın diye bir daha söylemiyorum: Çerinize çöpünüze sahip çıkın.

Bunlardan size de ülkeye de fayda gelmez!"

NE OLMUŞTU?

Özgür Özel, bugün Ümraniye'de gerçekleştirilen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde İmamoğlu'nun afişlerinin engellenmek istendiğini açıklamış ve "Ümraniye'de Ekrem Başkan'ın resmi olan afişlerimizi astırmamaya kalkıyorlar. Resminden korkuyorlar. O resme efelik yapmakla, aileye kötülük yapmakla kahraman olunmaz. Bundan sonra etrafındakine, talimat verdiğine, itine köpeğine sahip çık!" demişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel'in "Bundan sonra etrafındakine, talimat verdiğine, itine köpeğine sahip çık!" ifadesi nedeniyle soruşturma başlatmıştı.

ÖZEL AKIN GÜRLEK'LE İLGİLİ BELGE AÇIKLAMIŞTI

Özel, ayrıca mitingde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'le ilgili de birtakım belgeler paylaşmıştı. Daha önce Gürlek'e "Başsavcılık görevinin ve maaşının yanında başka bir gelir elde ettiniz mi başka yoldan?" sorusunu soran ve bugünkü Ümraniye mitingine kadar süre tanıyan Özgür Özel, "zaman doldu" diyerek iddiasını açıklamıştı. Buna göre; Lüksemburg'daki Eti Maden Anonim Şirketine Akın Gürlek yönetim kurulu üyesi olarak atandı ve 9 ay boyunca maaş aldı. Özel şunları kaydetmişti:

"Bugün bu meydanda 16.800 lira maaş alanlar var, 168 bin lira, 10 emekli maaşı kadar maaş alınıyor ama bir bakıyorsunuz 2 Ekim 2024'te bu göreve atanıyor, ardından 29 Kasım 2024'te Eti Maden şirketinin Lüksemburg'daki Eti Maden Anonim Şirketine Akın Gürlek yönetim kurulu üyesi olarak atanıyor. Kendi beyanına göre dil bilmez, şirketin kararları Fransızca yazılıyor; ne Fransızca biliyor ne yeterli İngilizce biliyor. Kendisi dışındaki tüm yönetim kurulu üyeleri tam işe uygun liyakatle atanmış isimler, tek başına bu burada. 9 ay boyunca buralardan maaşları alıyor. Ne zaman ki 2 Ağustos'ta dedim ya, Lüksemburg'da neler olduğunu biliyorum. Apart topar 6 Ağustos 2025 günü yönetim kurulu görevinden ayrılıyor."

Özel; Adalet Bakanı'na, HSK'ye ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Bunu biliyor muydunuz? Biliyorsanız nasıl izin veriyorsunuz" diye sormuştu. Özel, Akın Gürlek'e istifa çağrısı yapmıştı.

Ancak Başsavcılık'tan bu iddiaya ilişkin bir açıklama yapılmazken Özel'e hakaret soruşturması açılması sosyal medyada gündem oldu.