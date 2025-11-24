Hakkında soruşturma izni verilmişti: Mansur Yavaş'tan itiraz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hakkında verilen “soruşturma” iznine ilişkin itiraz dilekçesini Danıştay 1'inci Daire'ye iletilmek üzere İçişleri Bakanlığı'na sundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konser harcamalarına ilişkin soruşturması kapsamında, Mansur Yavaş ve Nevzat Uzunoğlu hakkındaki iddiaların "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" olduğunu değerlendirerek, İçişleri Bakanlığından soruşturma izni talep etmişti.

İçişleri Bakanlığı da Mansur Yavaş ve Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma izni vermişti.

Mansur Yavaş, soruşturma iznine ilişkin itiraz dilekçesini Danıştay'a iletmek üzere Bakanlığa sunduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma konusu olan olaylar arasında olaylar arasında Ankapark, üniversitelere ve hastanelere çorba dağıtılması ile Karabük ve Çankırı mitingleri de yer almıştı.

Bakanlığın izin kararının ardından sosyal medya açıklama yapan Yavaş kararın çifte standart olduğunu söylemişti.

Yavaş, "Geçmiş döneme ilişkin onlarca şikâyette, birimlerin yaptıkları işlerden belediye başkanının sorumlu tutulamayacağı yönünde kararlar verilmişken bugün tam tersi bir uygulamaya gidilmesi, açık bir çifte standarttır. Herkese ayrı ayrı işleyen bu adalet anlayışının kabul edilmesi mümkün değildir.

Biz, adaletin er ya da geç tecelli edeceğine ve bu kararın da yargıdan döneceğine olan inancımız tamdır. Unutulmasın; hukuk bir gün herkese lazım olacaktır.

Ayrıca yasal hakkımızı kullanarak en kısa sürede Danıştay’a itiraz edeceğiz" demişti.