Hakkında tahliye kararı verilen Ahmet Özer, cezaevinden çıktı

Hakkında tahliye kararı verilen tutuklu Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer, cezaevinden çıktı.

Ahmet Özer hakkında bugün tahliye kararı verilmişti. Gelişmeyi Avukat Hüseyin Ersöz, "İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tensip kararıyla, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verdi. Ahmet Özer ilerleyen saatlerde Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan serbest bırakılacak" sözleriyle duyurmuştu.

Ağır Ceza Mahkemesi tensip zaptını hazırlandı. Zaptta "Sanıklar Ahmet ÖZER, Kaan ŞENGÜL, Mustafa MUTLU, Mustafa SEYMEN, Ümit GÖZÜTOK ve Yaşar ÖZKAN'ıntutuklulukta geçirdikleri süre, bir kısım sanıklar yönünden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma ihtimallerinin bulunması, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, tutuklama tedbirinin bu aşamada ölçülü olmayacağı hususları dikkate alınarak başka bir suçtan tutuklu veya hükümlü değillerse AYRI AYRI SERBEST BIRAKILMALARINA" denildi.

TUTUKLAMA TEDBİRİ ÖLÇÜLÜ DEĞİL

Avukat Ersöz, daha sonra bir açıklama daha yaptı ve tahliye müzekkeresinin cezaevine gönderildiğini kaydetti. Ersöz müzekkereyi de paylaştı ve "Prof. Dr. Ahmet Özer hakkında 'mevcut delil durumu' ve 'tutuklama tedbirinin bu aşamada ölçülü olmayacağı' gerekçeleriyle tahliye kararı verildi" dedi.

Özer hakkında yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

"Aziz İhsan Suç Örgütü" dosyası kapsamında 20 Ekim’de iddianame düzenlenmişti.

CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Ahmet Özer saat 22.10 sularında cezaevinden çıktı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Dilek Kaya İmamoğlu da kendisine eşlik etti.

ÖZER'DEN İLK AÇIKLAMA

Ahmet Özer cezaevi çıkışında basın mensuplarına konuştu. Özer ilk açıklamasında şunları kaydetti:

"Öncelikle basın mensubu arkadaşlara ve beni karşılamaya gelen bütün dostlarıma teşekkür ediyorum. Sizin de belirttiğiniz gibi, 1 yıl 10 gün sonra dışarıdayım. Tabii, dünyanın en güzel şeyi özgürlüktür ama maalesef ben bugün özgürlüğün sevincini tam olarak yaşayamıyorum. Çünkü yüreğimin yarısını içeride bıraktım. Başta İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar ve ilçe belediye başkanlarımız ile diğer dostlarımız, arkadaşlarımız içerideler.

O nedenle ben bu özgürlüğün sevincini bugün tam olarak yaşayamıyorum. Özellikle de bugün İBB ile ilgili iddianamenin de kabul edilmesi ve yayımlanmasıyla ortaya çıkan tablo, üzücü bir tablo olarak karşımıza çıktı. Ülkemizin içinden geçtiğimiz süreçte hukuka, demokrasiye ve hukuk güvenliğine ihtiyacı var. Demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işlemesine büyük ihtiyacımız var. Bu aynı zamanda, seçilmişlerin ve belediye başkanlarımızın tutuksuz yargılanabileceği bir ortamın da ilk göstergesi olmasını diliyorum benim tahliyemin."

Daha sonra bu işleri uzun uzun konuşacağız. İlk söylemek istediğim bbu. İkinci olarak, bir barış sürecinin içinden geçiyoruz. En büyük üzüntülerimden biri, dışarıda olup bu sürece yeterince katkı verememiş olmamdı. Bugün ve bugünden sonra umarım bunu ziyadesiyle yapacağım. Bu sürece vermiş olduğu samimi ve içten desteklerinden dolayı özellikle Sayın Devlet Bahçeli’ye burada teşekkür etmek istiyorum. Aynı şekilde, Sayın Feti Yıldız’ın hem hukuk güvenliği hem de..."

ZEYDAN KARALAR’IN TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Tensip zaptına göre, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutukluluk halleri ise devam edecek.