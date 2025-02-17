"Hakkında tahliye kararı verilen Ayşe Barım, cezaevinden çıkamadan yeniden tutuklandı"

Gezi Parkı soruşturmasında tutuklanan ID İletişimin sahibi menajer Ayşe Barım, cezaevinden çıkmadan yeniden tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Ayşe Barım hakkında tahliye kararı verildi ancak savcılık karara itiraz etti. Asliye Ceza Mahkemesi ise savcılığı haklı buldu ve Barım'ın yeniden tutuklanmasına karar verdi.

Söz konusu gelişmeyi gazeteci Ceylan Sever aktardı.

Sever'in aktarımı şöyle:

"Son dakika… Ayşe Barım’a tahliye kararı verildi. Barım cezaevinden çıkamadan yeniden tutuklama kararı geldi.

Ceylan Sever

@ceylanseverr

Dizi- Film sektöründe tekelleşme iddiaları ile gündeme gelen ID İletişimin sahibi menajer Ayşe Barım Gezi Parkı soruşturması kapsamında “planlayıcı” olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Ayşe Barım'ın avukatı Sulh Ceza Hakimliği’nin tutukluluk kararını üst mahkeme olan Asliye Ceza’ya taşıyarak itiraz etti. Asliye Ceza Mahkemesi itirazı yerinde buldu, Barım’ın tahliyesine karar verdi. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı karara jet hızıyla itiraz etti. Bu kez dosya Asliye Ceza’nın üstü olan Ağır Ceza Mahkemesi’ne gitti. Ağır Ceza da savcılığı haklı buldu, Barım’ın tekrardan tutuklanmasına karar verdi. Ayşe Barım cezaevinden çıkamadan yeniden tutuklanmış oldu."