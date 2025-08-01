Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ali Eren S. boşanma aşamasında olduğu kadını öldürdü

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde Ali Eren S. isimli erkek boşanma aşamasında olduğu Sinem S.’yi tabancayla vurarak öldürdü, olay yerine gelen bir bekçiyi de yaraladı. Katil, motosikletle kaçtı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 22.40 sıralarına ilçenin Adacık Mahallesi’nde meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 30 yaşındaki Ali Eren S., boşanma aşamasında olduğu 27 yaşındaki Sinem S.’nin yaşadığı eve gitti.

Daireye balkondan tırmanarak giren Ali Eren S., burada tabancayla vurarak Sinem S.'yi öldürdü. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese bekçi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zanlı, adrese gelen bekçilere de ateş ederek, motosikletle olay yerinden kaçtı. Bir bekçi yaralandı.

Sinem S. ile yaralı bekçi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sinem S. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, ameliyata alınan bekçinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Katilin yakalanması için çalışmalar sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.