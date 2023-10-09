Hakkında yakalama kararı bulunan taksici denetimde yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Eminönü'nde taksilere yönelik denetim yaptı. Yapılan denetim sırasında hakkında yakalama kararı bulunan taksici Sinan Aktı gözaltına alındı.

Sivil trafik ekipleri tarafından Eminönü'nde taksilere yönelik yapılan denetimde, araçların ruhsatları, sürücülerin belgeleri, taksi çalışma ruhsatları ile birlikte taksimetreler kontrol edildi. Denetleme sırasında hakkında yakalama kararı bulunan ve taksicilik yapan Sinan Aktı gözaltına alındı.

Ali Ekber Okat isimli bir taksici ise, yabancı müşterilerin bindiğinde taksimetrede bulunan 839 lira ücreti sıfırlamadan, yolcuları aldığı belirlendi. Okat'a bin 979 lira ceza yazıldı. Denetim sırasında 4 taksiciye toplamda 4 bin 238 lira ceza yazıldı.