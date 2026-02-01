Hakkında yakalama kararı çıkarılan Merve Taşkın'dan açıklama

İstanbul'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, yurt dışında olduğu belirlenen şüpheli Merve Taşkın hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Taşkın, hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Ne kadar inanır inanmazsınız bilmiyorum ama ben suçlu değilim" diyen Taşkın, "Ülkeme geri dönsem de gerçek bir adalet sistemi varsa hâlâ eğer ifademi alıp yine serbest bırakmaları gerekiyor çünkü suçum yok. Yani bir problem yok" dedi.

Taşkın, şunları söyledi: "Ben sadece Türkiye'de yoruldum. Sürekli suçsuz yere düzenli olarak ifade vermek yorucu. Yıllardır zaten ifademi alıp serbest bırakıyorlar. Yıllardır zaten düzenli olarak mahkemelerim oluyor. Hâlâ daha var. Bitmedi ve bitmiyor."

Merve Taşkın, son olarak şunları söyledi: "Ama siz bilip bilmeden taşlamayı, atıp tutmayı sevdiğiniz için söylediklerim de boşuna biliyorum... Ne diyebilirim ki... Tek isteğiniz mutlu olmamam ve hapse girmem... Kendiniz mutlu olmadığınız için mutlu olmaya çalışan insanların da hayatlarını karartmak istiyorsunuz. Allah her şeyi biliyor ve görüyor. Allah'a güveniyorum, başka diyebileceğim bir şey yok."

TÜRKİYE'DEN AYRILDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tanınan Merve Taşkın, Türkiye’den ayrıldığını duyurmuştu. Taşkın, yaptığı açıklamada, şunları söylemişti:

"Son zamanlarda psikolojim o kadar çok bozulmuştu ki… Geceleri uyuyamıyordum. Her kapı çaldığında polis geldi sanıyordum. Sürekli yatağımın bir köşesine kıyafet koyuyor, kedim için etrafa mama ve su bırakıyordum. Eğer gece polisler beni gözaltına almaya gelirse diye hep hazırlıklı uyuyordum.

Günlerimi böyle daha fazla geçiremeyeceğimi fark edip kendime doğum günü hediyesi olarak Türkiye’den tek yön gidiş bileti aldım ve gittim. Kendim için bir yolculuğa çıktım. Hiçbir planım yok. Yaptığım seçimin sonucu ne olur bilmiyorum ama hiç denememek ve her geçen gün daha da tükenmek bana kötü hissettiriyordu. Seni özleyeceğim, Türkiye."