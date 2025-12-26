Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı: Geçmişte bazı görüntüler, bazı tanışıklıklar vardı

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, hakkında yakalama kararı çıkarılan "uyuşturucu" soruşturması kapsamında yakın zamanda Türkiye'ye döneceğini ifade ederek, "Belki de bu dönem benim için bir temizlenme, kendime dönme zamanıdır" dedi.

Geçtiğimiz günlerde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, ünlü isimlerin evlerine sabah saatlerinde operasyon düzenlenmiş, çok sayıda kişi gözaltına alınırken Şeyma Subaşı'nın da arlaarında olduğu bazı isimler hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

ABD'de bulunan Subaşı, bugün sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, süreci "kaçmadan, teslimiyetle" karşıladığını ifade etti ve yakında Türkiye'ye döneceğini kaydetti.

Subaşı açıklamasında, "Ben bu süreçten kaçmıyorum, tam tersine teslimiyetle karşılıyorum. Hakkımda çıkan haberleri ve konuşulanları görüyorum. Geçmişte bazı görüntüler, bazı tanışıklıklar, bazı anılar, bazı anlar var. Fakat onlar artık hayatımda yok" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti: "Belki de bu dönem benim için bir temizlenme, kendime dönme zamanıdır."

Subaşı'nın açıkaması şöyle:

"Bir süredir sessizim, biliyorsunuz; insan hâli, önce kendini dinleme ihtiyacı vardır. Bazı şeyler, aslında her şey, Allah ile aramızda yaşanır. Ve onlar da kelimelerle değil, bir hâl ile anlatılır. Ben de o hâlden geçiyorum. Ve şunu söylemek istedim: Biliyorsunuz, her yıl olduğu gibi bu zamanı da kızımla Miami’de geçiriyorum. Ve çok yakında ülkeme dönüyorum. Tabii ki de orada olmam gereken her şey için şunu söylemek isterim: Ben bu süreçten kaçmıyorum, tam tersine teslimiyetle karşılıyorum. Çünkü biliyorum ki Allah’ın yazdığı hiçbir şey insanı küçültmek için değil, büyütmek içindir."

Hakkımda çıkan haberleri ve konuşulanları görüyorum. Fakat ben uzun süredir içine çekilmiş biriyim. Geçmişte bazı görüntüler, bazı tanışıklıklar, bazı anılar, bazı anlar var. Hepimizin vardır. Fakat onlar artık hayatımda yok. Ben bugün başka bir yerdeyim ve bunu en çok kendime ispat ettim. Hepimizin sınavları var. Bazen dışarıdan gürültülü gözükür ama içeride sadece Allah’ın bir terbiyesi başlıyordur. Belki de bu dönem benim için bir temizlenme, kendime dönme zamanıdır. Ne yaşanıyorsa hayrımıza sonuçta. Çünkü benim inancım şudur: Allah kulunu hiçbir zaman sebepsiz yere bir yerden bir yere sürüklemez. Bir yanlışım, bir hatam varsa bunun sorumlusu benim; derslerini ben alacağım. Ama bugün burada korkudan değil, bilinçten ve teslimiyetten konuşuyorum. Çok yakında İstanbul’dayım."