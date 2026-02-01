Hakkında yakalama kararı çıkarıldı: Enes Batur'dan açıklama geldi

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan internet ünlüsü Enes Batur, açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Batur, "Hakkımda bazı basın ve sosyal medya mecralarında yer alan bir soruşturmaya ilişkin haberler nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı doğmuştur" dedi.

"Öncelikle belirtmek isterim ki; söz konusu soruşturma halen devam etmekte olup içeriğiyle ilgili net bilgi sahibi değilim" diyen Batur, "Halihazırda önceden planlanmış, söz konusu soruşturma ile hiçbir ilgisi bulunmayan tamamıyla sosyal medyaya içerik üretmek için bir dize video çekimi için 25 gündür yurtdışında bulunmaktayım. Bu süreç sonunda, planlandığı şekilde ülkeme dönüş yapacağım. Hukuki çerçevede yanıt vermeye ve gerekli iş birliğini göstermeye hazırım" ifadelerini kullandı.

Batur, açıklamasını, "Soruşturmanın gizliliği gereği, bu aşamada daha fazla detay paylaşmam mümkün değildir. Kamuoyundan, yanıltıcı, spekülatif ve doğrulanmamış bilgilere itibar edilmemesini önemle rica ediyorum" ifadeleriyle sonlandırdı.