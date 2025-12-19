Hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı: Şeyma Subaşı'ndan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Şeyma Subaşı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şeyma Subaşı yurtdışından yaptığı açıklamada kısa sürede Türkiye'ye döneceğini ifade etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması sürerken soruşturmada hakkında yakalama kararı verilen isimlerden sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ilk açıklamasını yaptı.

Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Hakkımda çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Şu anda yurt dışındayım, kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapabileceğim. Sevgiler…"