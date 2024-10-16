Hakkında zorla getirilme kararı verilen Kılıçdaroğlu: "Hodri meydan!"

Hakkında zorla getirilme kararı verilen CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "hodri meydan" dedi.

Kılıçdaroğlu sosyal medyadan video mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu, "Tek bir CHP'liyi saray yargısına teslim etmeyeceğiz. Ne beni ne de diğer yol arkadaşlarımızı harcatmayacağız. Yargıya talimat vermeyi bırak. Derdin benleyse ben dimdik durmaya devam edeceğim" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"Dostlarım ne günlere kaldık?

Erdoğan çıkmış, biz yumuşayacağız ama Kılıçdaroğlu izin vermiyor diye beni şikayet ediyor.

Ve bu da yetmiyor, saray yargısıyla beni sindirmeye çalışıyor.

Erdoğan'ın korkulu rüyası olmaya devam ettikçe, ekonomik kriz derinleştikçe Kılıçdaroğlu düşmanlığı artmaya türlü ayak oyunlarıyla CHP'lileri siyaset dışına itmeye çalışanlara açık ve net çağrındır.

Tek bir CHP'liyi saray yargısına teslim etmeyeceğiz.

Ne beni ne de diğer yol arkadaşlarımızı harcatmayacağız.

Yargıya talimat vermeyi bırak.

Derdin benleyse ben dimdik durmaya devam edeceğim.

Beşli çeteye peşkeş çektiğiniz ihaleleri yolsuzlukları vatandaşın cebinden çaldığınız her kuruşun hesabını sormaya an içerim.

Dün de bugün de yarın da son nefesime kadar bu halk için mücadele etmekten geri adım atarsam namerdim.

Hodri meydan."