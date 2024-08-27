Hakkında 'züppe' soruşturması başlatılan Tuncay Özkan'dan açıklama

Muhalefeti hedef alarak "Avrupa başkentlerinde halkın paralarıyla keyif çatan gösteriş müptelası bir elitizm çıktı" diyen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a verdiği yanıtta 'züppe' ifadesini kullandığı için AKP'liler tarafından hedef alınan ve hakkında soruşturma başlatılan CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan açıklama yaptı.

Gazete Pencere'den Yavuz Oğhan'a konuşan Özkan Erdoğan'ı kastederek, "Ben farklı bir şey söylemedim, onun söylediğini söylüyorum, ‘Gösteriş müptelası, elitist', züppe demek” ifadelerini kullandı.

Özkan, annesine küfreden AKP Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı'yla ilgili de "İçim nasıl kan ağlıyor bilemezsiniz. Hayatım boyunca unutmayacağım. Onunla mutlaka konuşacağız" diye konuştu.

'GENEL MERKEZLE GÖRÜŞMEDİM'

Hakkındaki soruşturmadan sıkıntı duymadığını söyleyen CHP’li Milletvekili Tuncay Özkan, “Züppe hakaret değil. Soruşturmadan bir yere gitmez, giderse de gider, biz alışığız” diye konuştu.

CHP'den kendisine paylaşımı ile ilgili her hangi bir eleştiri gelmediğini belirten Tuncay Özkan, genel merkez yönetimi ile de bir görüşmesinin olmadığını aktardı. Özkan, "Ankara değilim, dönünce konuşuruz bir problem olacağını zannetmiyorum" ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU??

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefeti hedef alarak "Halkçılık maskesinin arkasından Avrupa başkentlerinde halkın paralarıyla keyif çatan, gösteriş müptelası bir elitizim çıktı" sözlerine CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'dan yanıt vermişti.

CHP'li Özkan, sosyal medya hesabından Erdoğan'ın açıklamasının yer aldığı bir paylaşımı alıntılayarak şu ifadeleri kullanmıştı:

“Seni gidi züppe seni!

Sarayda otur, tahta kurul, dolarlar, milyarlar oyuncağın olsun, israflık, müsriflik yoldaşın, zenginler senin arkadaşın bize mi diyorsun “gösteriş müptelası” diye? 13 uçak sende. Lüks hayat sende. Konvoylar dolusu otomobil yurt içinde yurt dışında sende. 22 yılda milleti fakir fukara koyup zenginlerin partisi olmak sende. Fakirle fukarayla dalga geçen partili sende. Dolar milyarderleri sende. Zindanlar bizim, saraylar senin, gösterişli olan biz öyle mi? Kıskandın mı? Seni sarayın züppesi seni! Erken seçim istiyoruz. Hodri meydan!”

ERDOĞAN'DAN TAZMİNAT DAVASI

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan'a 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açıldığını duyurmuştu.

Aydın, "CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan aleyhine, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ve düzeysiz açıklamaları nedeniyle 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi sunulmuştur" ifadelerini kullanmıştı.